Napoli: Bassolino, Maresca? Ci confronteremo, ma Parlamento deve affrontare tema candidature

- "Con Maresca ci confronteremo in campagna elettorale. Sottolineo solo che prima o poi, il Parlamento dovrà affrontare un tema generale che riguarda tanti casi analoghi". Così Antonio Bassolino, candidato sindaco per Napoli, intervenuto questa mattina durante la trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc sull'ormai certa candidatura del sostituto procuratore generale, dopo l'aspettativa concessa dal Csm per motivi elettorali. "Io penso - prosegue - che non è giusto che la persona 'x' o 'y' si possa candidare, nella città o nella circoscrizione dove si esercitano delicate funzioni, e parlo in generale. Con Maresca, ripeto, ci confronteremo presto e spero, inoltre, che venga delineato al più presto il quadro generale delle candidature". (Ren)