Etiopia: Biden chiede cessate il fuoco e accesso umanitario immediato nel Tigrè

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto un cessate il fuoco e la fine delle violazioni dei diritti umani nella regione del Tigrè, in Etiopia. In una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, Biden si è detto "profondamente preoccupato" per l'escalation della violenza nel Tigrè e per "l'inasprimento delle divisioni regionali ed etniche" in diverse parti del Paese. "Gli abusi su larga scala dei diritti umani che si verificano nel Tigrè, incluse le violenze sessuali diffuse, sono inaccettabili e devono cessare", ha detto Biden, che ha anche invitato le truppe eritree e le milizie filogovernative amhara a ritirarsi dal Tigrè, invitando le autorità a concedere “un accesso umanitario immediato e senza ostacoli alla regione al fine di prevenire la carestia diffusa” dopo che all'inizio di questa settimana l'Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) ha avvertito che l'Etiopia potrebbe conoscere la sua prima carestia dagli anni '80 a causa di questo conflitto prolungato. Il capo della Casa Bianca ha quindi annunciato che l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeff Feltman, tornerà nella regione la prossima settimana e riferirà direttamente a Biden sull'evolversi della situazione. "Il governo dell'Etiopia e altre parti interessate di tutto lo spettro politico dovrebbero impegnarsi in un dialogo inclusivo. Lavorando insieme, il popolo etiope può costruire una visione condivisa per il futuro politico del paese e gettare le basi per una crescita economica e una prosperità sostenibile ed equa", conclude la dichiarazione. (segue) (Nys)