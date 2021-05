Corea del Sud: banca centrale rivede al rialzo le previsioni di crescita per il 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato di voler concentrare gli sforzi del proprio governo nel conseguimento di un tasso di crescita non inferiore al 4 per cento annuo nel 2021, anche grazi al conseguimento dell'immunità di gregge contro il coronavirus attraverso l'accelerazione della campagna di vaccinazioni nazionale. "Il governo conseguirà una ripresa economica più veloce e solida", ha detto Moon lunedì 10 maggio, durante un discorso in occasione dell'inizio dell'ultimo anno del suo mandato. Il presidente ha dichiarato di voler coalizzare "tutte le capacità del governo per far sì che la Corea del Sud consegua una crescita del 4 per ceno o più per la prima volta in 11 anni, e per rinvigorire il settore privato". Moon ha affermato che 13 milioni di cittadini sudcoreani riceveranno la prima dose di un vaccino contro il coronavirus entro la prima metà del 2021. (Git)