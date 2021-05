Corea del Sud: Seul si prepara a ospitare il summit sul clima P4G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ospiterà il prossimo fine settimana un summit virtuale sul clima di due giorni, denominato "2021 P4G Seoul Summit". La presidenza sudcoreana ha annunciato che all'evento prenderanno parte decine di leader di altrettanti Paesi e organizzazioni internazionali, ma il governo sudcoreano non ha ancora divulgato una lista ufficiale dei partecipanti. La sigla "P4G" fa riferimento al "partenariato per la crescita verde e gli obiettivi globali 2030", un organo consultivo internazionale teso a coordinare gli sforzi pubblici e privati per l'adozione di soluzioni tese al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e dell'Accordo di Parigi sul clima. Il summit ospitato da Seul sarà il secondo nel suo genere, dopo la sessione inaugurale tenuta nel 2018 a Copenaghen. Si tratta inoltre del primo summit multilaterale ospitato dalla Corea del Sud dall'inaugurazione della presidenza Moon. (Git)