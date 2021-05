Usa-Cina: primo colloquio tra inviati per il commercio dall'insediamento di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati per il commercio di Stati Uniti e Cina hanno tenuto oggi il primo colloquio telefonico dall'insediamento del presidente Joe Biden alla Casa Bianca. Lo hanno riferito i governi dei due Paesi, che però non hanno fornito alcuna indicazione in merito ad una ripresa dei negoziati formali per la fine delle ostilità commerciali. L'ufficio della rappresentante del Commercio Usa, Katherine Tai, ha riferito che la funzionaria ha discusso il processo di "revisione" delle relazioni commerciali con il vicepremier cinese Liu He. Ha dato notizia del colloquio anche il ministero del Commercio cinese, secondo cui i due funzionari hanno discusso "questioni di comune interesse". (segue) (Nys)