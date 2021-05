Usa-Cina: primo colloquio tra inviati per il commercio dall'insediamento di Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden non ha ancora chiarito quale approccio intenda adottare nei confronti delle ostilità commerciali intraprese nei confronti della Cina dal suo predecessore, Donald Trump. Ad oggi restano in vigore i dazi imposti dalla precedente amministrazione presidenziale a importazioni cinesi per centinaia di miliardi di dollari, in risposta alle politiche industriali scorrette e alle violazioni della proprietà intellettuali imputate da Washington a Pechino. I negoziatori dei due Paesi non si incontrano dall'inizio della pandemia di coronavirus, all'inizio del 2020. Funzionari di livello inferiore hanno invece mantenuto contatti telefonici mensili per confrontarsi in merito all'attuazione dell'accordo commerciale ad interim di "Fase 1", sottoscritto dai due Paesi all'inizio del 2019 come primo passo per il superamento delle ostilità commerciali. (Nys)