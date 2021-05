Filippine: coronavirus, governo pronto ad autorizzare vaccino Pfizer per minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine è pronto a concedere l'approvazione per l'impiego di emergenza del vaccino contro il coronavirus di Pfizer e BioNTech sui soggetti di fascia compresa tra 12 e 15 anni. "In settimana emenderemo l'autorizzazione per l'impiego d'emergenza del vaccino Pfizer per consentirne la somministrazione ai bambini da 12 a 15 anni", ha dichiarato il direttore della Food and Drug Administration delle Filippine, Rolando Enrique Domingo, a margine di una riunione in videoconferenza con il presidente Rodrigo Duterte. (Fim)