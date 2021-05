Indonesia: prosegue l'offensiva militare contro i separatisti a Papua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro coordinatore per gli Affari di sicurezza dell'Indonesia, Mahfud MD, ha fornito un aggiornamento sulle operazioni militari intraprese dal governo contro i separatisti armati della provincia orientale di Papua. Mahfud ha dichiarato che le operazioni militari sono limitate al contrasto di "terroristi armati", che il ministro accusa di "atti di violenza ai danni del 92 per cento delle comunità di Papua, leali allo Stato unitario della Repubblica d'Indonesia". Il ministro ha affermato che tale percentuale emerge "da un sondaggio" effettuato dal suo dicastero in collaborazione con l'Agenzia di intelligence nazionale (Bin), con università e altre "istituzioni autorevoli". L'82 per cento dei partecipanti al sondaggio avrebbe espresso apertamente il proprio sostegno all'Indonesia e al disegno di legge per la concessione di un regime di autonomia speciale alla provincia di Papua. Il 10 per cento dei partecipanti al sondaggio avrebbe dichiarato di essere pronto ad accettare "qualsiasi decisione assunta per il bene superiore di papua". Appena l'8 per cento degli intervistati sarebbe contrario al regime di autonomia allo studio del governo indonesiano: tale componente della popolazione di Papua, ha detto Mahfud, "può essere ulteriormente suddivisa in tre rami: politico, clandestino e armato". Il ministro ha dichiarato che la priorità del governo indonesiano è "la ricerca di una soluzione pacifica alla questione di Papua, continuando al contempo la stretta sui gruppi terroristi armati che minacciano le comunità" locali. (segue) (Fim)