Polonia-Italia: a Varsavia concerto in streaming dal Castello reale per Festa della Repubblica

- Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica 2021, l’ambasciata d’Italia a Varsavia ha organizzato per il prossimo 2 giugno alle ore 18 un esclusivo concerto di musica classica che verrà trasmesso in diretta streaming dal Castello Reale di Varsavia. “Con la speranza che sia l’ultima volta di una celebrazione della Festa nazionale in imposta lontananza a causa della pandemia, ci “rifugiamo” nella grande qualità di un concerto straordinario che offriamo ai connazionali e agli amici polacchi. L’appuntamento a rivederci di persona è per l’estate, abbiamo in programma altri eventi per festeggiare insieme divertendoci” ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Polonia, Aldo Amati, in una nota. Il concerto prevede l’esecuzione, tra gli altri, di brani di Verdi, Puccini, Paganini e Piovani da parte di rinomati cantanti lirici e musicisti polacchi e con la partecipazione esclusiva del celebre violinista Vadim Brodski. “Il programma musicale che abbiamo scelto è un inno all’ottimismo – prosegue l’ambasciatore – e questo è lo spirito con cui vogliamo affrontare il futuro, mettendo finalmente alle spalle la tragedia della pandemia”. (Com)