Germania: oggi incontro governo-Laender su vaccinazioni Covid per bambini e adolescenti

- Il governo federale e i primi ministri dei Laender si incontrano oggi per discutere della vaccinazione di bambini e adolescenti contro il Covid-19 in Germania. La riunione sarà presieduta dalla cancelliera Angela Merkel. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, la Commissione permanente per i vaccini tedesca (Stiko) è scettica sulla vaccinazione dei più giovani e chiede un'approfondita valutazione in merito. Allo stesso tempo, il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha più volte affermato che ai tedeschi di età pari o superiore ai 12 anni verrà offerta la possibilità di vaccinarsi al più tardi entro la fine di agosto. La condizione è che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) approvi la somministrazione del preparato contro il coronavirus di BioNTech-Pfizer per tale fascia anagrafica. A oggi, il vaccino può essere inoculato soltanto ai soggetti dai 16 anni in su. (Geb)