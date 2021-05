Incidente funivia: viceministra Bellanova, risorse in più per i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Mottarone frutto di una precisa volontà umana, secondo la procura, per riaprire quanto prima dopo mesi di stop: 'Omissione consapevole'. "Comprendo lo sgomento e il timore, chiamiamolo pure paura, che può ingenerarsi nelle persone e, direi, soprattutto nelle famiglie - spiega la viceministra per le Infrastrutture, Teresa Bellanova a "Il Messaggero" -. Timore che mi piacerebbe fugare del tutto perché, a maggior ragione in questo momento così delicato delle riaperture, le persone hanno bisogno di riacquistare il piacere di tornare alla normalità. E il ritorno alla normalità non può assolutamente coincidere con una tragedia enorme, inconcepibile e, se fosse confermata la precisa volontà umana di cui parla la procura, imperdonabile, che rischia di gettare una luce oscura su questo tipo di infrastrutture e non solo". "Chiunque sia a gestirle - aggiunge - ha una doppia responsabilità: la buona gestione e la reputazione complessiva. E' una responsabilità a cui nessun operatore deve mai venire meno". In Piemonte ci sono solo tre ingegneri per controllare 217 impianti. "Gli Uffici dedicati svolgono visite periodiche calendarizzate in base alle esigenze. La Commissione ispettiva insediata al ministero dalla Direzione generale per le investigazioni immediatamente a ridosso della tragedia, composta da esperti qualificati nel settore della sicurezza del trasporto a fune, fornirà un apporto determinante. Affiancandosi a quelle competenti e alle indagini della magistratura, dimostra l'attenzione dovuta e anche la necessità di valutazioni a 360 gradi, anche sulla opportunità eventuale di rafforzare gli organici per i controlli. Una cosa è certa: mai più. Lo dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie". (segue) (Res)