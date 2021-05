Incidente funivia: viceministra Bellanova, risorse in più per i controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta di fatto che dopo questa lunga pausa da lockdown, c'è il rischio che anche altri impianti di risalita non siano sicuri. "Non affrettiamo giudizi. Rivolgo per questo un appello ai gestori: al di là della data di riapertura, ognuno faccia quello che deve. Chi si avvicina agli impianti di risalita non deve avere paura, deve farlo con tutta tranquillità. Non è concepibile che, per guadagnare qualche giorno in più di lavoro, qualcuno abbia scientemente messo in pericolo vite umane fino a causarne la morte. Oltretutto scienza e tecnologia mettono a disposizione tutto quanto serve per garantire sicurezza totale". "Il governo - conclude Bellanova - farà quello che deve. Dobbiamo essere in grado di strutturare in modo efficiente ed efficace i controlli del pubblico, è una sfida a cui non possiamo sottrarci. E' il tema del controllo che rende plausibile la funzione del privato". (Res)