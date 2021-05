Omofobia: Ostellari (Lega), arriviamo a un testo condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le audizioni? Non sono un problema. L'importante è che finalmente si parli del testo del Ddl Zan. Cosa che fin qui non si è fatta". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Andrea Ostellari, leghista, presidente della commissione Giustizia del Senato nonché il relatore del disegno di legge contro l'omotransfobia. Poi spiega in che senso non sono un problema, visto che sono ben 170. "Io stesso le ho già ridotte dalle 225 che erano alle attuali 170. Ma si potranno eventualmente ridurre nel corso della trattativa a cui ho invitato i capigruppo". Il Ddl Zan è già stato approvato dalla Camera. Una discussione già c'è stata. "II testo approvato dalla Camera è diverso dai testi che erano sul tavolo della Commissione giustizia a Montecitorio e sui quali si sono svolte le precedenti audizioni. Sul testo attuale le divisioni sono molte, anche all'interno del centrosinistra. Le criticità del testo attuale sono ben note e non soltanto per quanto riguarda la Lega o il centrodestra: giuristi, la Conferenza episcopale, ma anche una parte della sinistra e la stessa Arcilesbica. (segue) (Res)