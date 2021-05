Omofobia: Ostellari (Lega), arriviamo a un testo condiviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto, secondo Ostellari, è stato detto bene dal vicepresidente Cei Giuseppe Baturi: "Tutelare la persona ma anche la libertà d'espressione". Però 4 partiti di maggioranza hanno scritto alla presidente Casellati per dire che le audizioni mettono in discussione il decreto. "Io ho sentito delle aperture anche nel Pd. E ora voglio capire se c'è la volontà di arrivare a un nuovo testo condiviso. Se c'è, allora non credo che ci sarà una difficoltà delle parti a rinunciare a molte delle audizioni. Chiaro che se si dice 'O Zan o nulla', condividere diventa complicato". C'è chi minaccia di far approdare il Ddl in Aula senza passare dalla commissione. "Dovrebbero raccogliere le firme, andare in Aula, far dichiarare l'urgenza e poi anche avere la maggioranza. Se non verranno al tavolo saranno loro a commettere un errore", ha concluso Ostellari. (Res)