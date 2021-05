Russia: tre Ong tedesche sono state dichiarate indesiderate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale della Russia ha dichiarato “indesiderate” tre organizzazioni non governative tedesche con sede a Berlino, di fatto vietando loro di operare nel Paese. Si tratta del Forum degli europei di lingua russa, del Centro per la modernità liberale e dell'Associazione per lo scambio tedesco-russo. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, secondo la Procura generale russa le associazioni rappresentano “una minaccia per l'ordine costituzionale e la sicurezza”. La decisione è stata consegnata al ministero della Giustizia di Mosca, depositario dell'elenco delle organizzazioni indesiderabili. Nel 2015, il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato la legge su cui si basano la classificazione delle organizzazioni come indesiderate. A carico di tali enti sono previste sanzioni come il congelamento del fondi. I dipendenti rischiano fino a sei anni di reclusione o il divieto di ingresso in Russia. (segue) (Geb)