Russia: tre Ong tedesche sono state dichiarate indesiderate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la modernità liberale si descrive come un centro studi per la democrazia, la libertà e il cosmopolitismo. Tra l'altro, l'ong pubblica rapporti, analisi e contributi al dibattito sulla Russia e collabora con il Centro Sakharov di Mosca. A sua volta, l'Associazione per lo scambio tedesco-russo organizza da anni servizi di volontariato insieme a un'organizzazione partner a San Pietroburgo. Il Forum degli europei di lingua russa afferma di opporsi alla politica del Cremlino di rappresentare “gli interessi dei soggetti di lingua russa nei paesi occidentali”. In applicazione delle norme in vigore nel Paese, chiunque in Russia riceva fondi dall'estero, come organizzazione o singolo, viene classificato come “agente straniero”. Secondo i critici, in questo modo le autorità di Mosca classificano come le ong come “agenti stranieri”, scoraggiando i cittadini russi dal rivolgersi a questi enti. (Geb)