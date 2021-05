Russia: Putin rimuove dall'incarico il rappresentante alla Cedu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che rimuove il vice ministro della Giustizia, Mikhail Halperin dall'incarico il rappresentante presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Il documento, firmato ed è entrato in vigore il 26 maggio, è stato pubblicato sul portale per le informazioni legislative. Halperin è stato nominato rappresentante della Russia presso la Cedu nel maggio 2017. Dal settembre 2015 è vice ministro della giustizia. In precedenza, media russi hanno riferito della proposta del procuratore generale Igor Krasnov di trasferire i poteri di rappresentanza presso la Cedu al suo Ufficio, una mossa che si giustificherebbe con "aggressione legale contro il Paese" da parte di imprenditori russi e stranieri, così come denunce relative alle ostilità nell'Ucraina sud orientale e indagini dell'Agenzia mondiale antidoping. Secondo quanto affermato dal procuratore generale, il dipartimento "dispone di tutti gli strumenti più efficaci per la protezione dello Stato, dei cittadini e delle organizzazioni russe nelle controversie internazionali e straniere". (Rum)