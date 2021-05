Russia-Ucraina: Kulishov (Fsb), Kiev ha interrotto costruzione del "Muro europeo" al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha di fatto interrotto le operazioni di scavo di un fossato al confine con la Russia, apparentemente a causa della mancanza di denaro. Lo ha detto Vladimir Kulishov, direttore del servizio di frontiera del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "L'anno scorso, la parte ucraina non si è impegnata attivamente in questa attività, il che è molto probabilmente dovuto a una carenza dei finanziamento al progetto", ha detto Kulishov. Dal 2014, gli agenti di pattuglia di frontiera russi hanno seguito l'attuazione del progetto del cosiddetto “Muro europeo” dell'Ucraina, nell'ambito del quale le autorità di Kiev hanno tentato di "rafforzare la sicurezza tecnica e ingegneristica" della sezione di confine russo-ucraina, ha ricordato Kulishov. Lo sforzo dell'Ucraina ha incluso l'installazione di sistemi di segnalamento e barriere ingegneristiche, equipaggiamento di zone di esclusione e percorsi laterali e la costruzione di postazioni difese e di tiro. (segue) (Rum)