Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri Baku, da Erevan nuove provocazioni, serve dialogo

- L'Armenia persegue da tempo una politica volta ad aumentare deliberatamente le tensioni nelle zone di confine con l’Azerbaigian. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri azerbaigiano, commentando la denuncia comunicata dal dicastero della Difesa di Baku della penetrazione di un gruppo di ricognizione delle Forze armate armene nel territorio dell'Azerbaigian. Questi atti, secondo il ministero azerbaigiano, “sono valutati come atti di terrorismo e sabotaggio”. L'Azerbaigian sostiene la necessità di risolvere le tensioni al confine di stato armeno-azerbaigiano attraverso negoziati e gli appelli della comunità internazionale per completare la delimitazione e la demarcazione dei confini tra i due Paesi. I tentativi di violare i confini dell'Azerbaigian sono inaccettabili, riferisce inoltre il ministro. "L'Armenia deve astenersi da azioni volte a intensificare le tensioni al confine tra i due Paesi e rispettare le frontiere", si legge nella nota. (Rum)