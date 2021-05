Imprese: Hsbc raggiunge accordo per la vendita delle sue filiali negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'investimento multinazionale britannica Hsbc Holdings ha annunciato oggi, 27 maggio, la propria uscita dal settore statunitense dei servizi bancari al dettaglio (retail banking), per concentrarsi invece sulle sue operazioni più performanti nella regione asiatica. La banca con sede a Londra ha raggiunto un accordo per la cessione di 90 filiali negli Stati Uniti; altre 40 filiali verranno chiuse, mentre 25 verranno convertite per servire facoltosi clienti internazionali. 80 filiali di Eastern Seaboard, che servono una clientela di 800mila correntisti e gestiscono depositi per 9,2 miliardi di dollari, verranno cedute a Citizens Financial Group di Providence, nel Rhode Island. L'amministratore delegato di Hsbc, Noel Quinn, ha dichiarato che la banca non ha mai conseguito negli Usa una scala di operazioni tale da competere con altri attori del settore. "Il prossimo capitolo della presenza di Hsbc negli Usa vedrà la nostra squadra concentrarsi sulle sue forze competitive, connettendo i nostri servizi bancari globali e la gestione dei patrimoni di clienti ad altri mercati globali", ha dichiarato l'ad.(Nys)