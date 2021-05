Usa: elettromobilità, commissione Senato dà via libera a incentivi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Finanza del Senato federale Usa ha dato il via libera ieri, 26 maggio, ad un disegno di legge che punta a sovvenzionare ulteriormente l'industria delle auto elettriche, garantendo un credito fiscale d'importo massimo di 12.500 dollari per ogni automobile elettrica assemblata da lavoratori sindacalizzati negli Stati Uniti. Il disegno di legge limiterebbe gli incentivi ad auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 80mila dollari: ad oggi il credito fiscale massimo per i produttori di auto elettriche è di 7.500 dollari, senza alcun limite di gamma ma con una decadenza progressiva a partire dalla vendita della 200millesima auto elettrica. Sia General Motors che Tesla hanno già superato tale traguardo, e ad oggi non godono più del credito fiscale. Il disegno di legge "Clean Energy for America", promosso dai Democratici, è stato approvato dalla commissione Finanza del Senato con un voto di 14 a 14; il provvedimento prevede l'eliminazione della soglia di 200mila autovetture vendute, e la prosecuzione del sistema di credito fiscale sino a quando le vendite di auto elettriche negli Usa non avranno raggiunto il 50 per cento del totale. Il disegno di legge prevede una lunga serie di altri incentivi alle rinnovabili, e lo stralcio di una serie di incentivi e agevolazioni fiscali per i combustibili fossili. Il costo del nuovo meccanismo di incentivi ai costruttori di auto elettriche è stimato in 31,6 miliardi di dollari entro il 2031. (Nys)