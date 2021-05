Giappone: Olimpiadi, casa Bianca esprime fiducia in misure sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti è fiducioso che il Comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo assumerà misure e protocolli adeguati a tutelare la salute pubblica in vista dei Giochi estivi in programma dal 23 luglio prossimo, e nonostante la situazione di emergenza pandemica in cui versa il Giappone. Lo ha dichiarato ieri, 26 maggio, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Le dichiarazioni della portavoce giungono in risposta alla presa di posizione di alcuni importanti media giapponesi in favore della cancellazione dei Giochi. "Il governo del Giappone ha evidenziato che la salute pubblica resta la priorità centrale. Questo è l'impegno che hanno assunto nei confronti nostri e degli altri Paesi che tra poche settimane invieranno i loro atleti", ha detto Jean-Pierre. L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha ribadito in più occasioni il proprio sostegno alla conduzione delle Olimpiadi a Tokyo, dopo il rinvio di un anno dell'evento a causa della pandemia. La scorsa settimana, però, il dipartimento di Stato ha sconsigliato ai cittadini statunitensi di visitare il Giappone, alla luce dell'aumento dei contagi da coronavirus in quel Paese oltre la soglia di 100 per 100mila abitanti. (segue) (Nys)