Usa: boom criminalità, città rivedono piani di definanziamento polizia

- Numerose città statunitensi hanno quietamente iniziato a rivedere le politiche di definanziamento delle forze di polizia adottate un anno fa al culmine delle proteste seguite all'uccisione dell'afroamericano George Floyd, e stanno anzi studiando proposte di incremento dei bilanci della Polizia per far fronte ad un boom senza precedenti del crimine violento. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", che cita gli impressionanti dati sul crimine raccolti dal Federal Bureau of Investigation: nel 2020 gli omicidi perpetrati negli Stati Uniti sono aumentati almeno del 25 per cento, raggiungendo un totale di oltre 20mila, il dato peggiore da 26 anni a questa parte. Nelle grandi città che hanno deciso di definanziare le forze dell'ordine, accusandole di razzismo sistemico, i dati appaiono ancora peggiori: a Chicago, ad esempio, il numero degli omicidi è aumentato di oltre il 50 per cento, e a New York del 40 per cento. All'aumento del crimine avrebbe anche contribuito la scarcerazione di 208.500 detenuti delle carceri Usa tra marzo e giugno dello scorso anno, decretata dalle autorità in considerazione dell'inadeguatezza delle strutture detentive nel contesto della pandemia di coronavirus. (segue) (Nys)