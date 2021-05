Usa: boom criminalità, città rivedono piani di definanziamento polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha deciso così di ripristinare un progetto da 92 milioni di dollari per una nuova stazione di polizia nella città, che era stato cancellato la scorsa estate. Il sindaco di Baltimora, che lo scorso anno aveva guidato il movimento teso a ridurre di 22 milioni di dollari il bilancio del dipartimento di polizia cittadino, ha recentemente proposto un aumento di 27 milioni. Ad Oakland, teatro di recenti episodi di violenza ai danni della comunità asiatico-americana, il consiglio cittadino ha revocato il taglio di 3,3 milioni di dollari al dipartimento di polizia cittadino, e il sindaco propone ora un aumento del bilancio di ben 24 milioni di dollari. Il sindaco di Los Angeles, che lo scorso anno ha tagliato ben 150 milioni di dollari dal bilancio della polizia locale, propone ora un aumento di 50 milioni di dollari. Secondo il "Wall Street Journal", ben 9 delle 12 bozze di bilancio già presentate tra i 20 maggiori dipartimenti di polizia cittadini degli Stati Uniti prevedono un aumento degli stanziamenti. La maggior parte degli aumenti è stata proposta proprio nelle grandi città a guida democratica che lo scorso anno si erano poste alla testa del movimento per "definanziare la polizia". (Nys)