Giappone: governo studia nuove norme sul trattamento dei dati personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando l'opportunità di un intervento normativo per regolare il trattamento dei dati personali, a seguito delle polemiche suscitate nei mesi scorsi dalla rivelazione che la app di messaggistica Line stoccava i dati dei suoi utenti in Cina. Da un sondaggio del quotidiano "Nikkei" emerge che circa il 40 per cento delle maggiori aziende fornitrici di servizi finanziari attive in Giappone archivia o trasferisce abitualmente i dati dei suoi clienti all'estero. Il sondaggio include banche, mediatori, assicuratori, gestori di carte di credito, agenzie di credito e fornitori di servizi di pagamento: delle 49 entità che hanno preso parte al sondaggio, 21 affermano di aver trasferito dati dei clienti al di fuori del Giappone, mentre 24 hanno risposto negativamente, o hanno rifiutato di rispondere alla domanda. Le principali destinazioni dei dati includono Cina, Stati Uniti, Singapore, Corea del Sud, Australia e Francia. (segue) (Git)