Giappone: governo studia nuove norme sul trattamento dei dati personali (2)

- L'ammissione da parte di Line che i dati dei suoi 86 milioni di clienti attivi sono stati esposti a fornitori dell'azienda in Cina e Corea del Sud ha suscitato forti polemiche in Giappone, ed ha spinto i regolatori finanziari e della privacy di quel Paese a intraprendere una indagine sulle modalità di gestione dei dati da parte delle istituzioni finanziarie. Ad oggi la legislazione giapponese consente l'affidamento della gestione di dati a terze parti all'estero, a patto però di ottenere il consenso esplicito dei titolari di tali informazioni e di esercitare una supervisione sui fornitori dei servizi di gestione. L'outsourcing dei dati verso la Cina non è vietato in linea di principio, neanche per le istituzioni finanziarie, ha spiegato a "Nikkei" un portavoce dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone. Il tema è divenuto particolarmente sensibile dal 2017, dopo il varo in Cina della Legge sulla sicurezza nazionale che autorizza Pechino a richiedere informazioni a cittadini e aziende privati. (Git)