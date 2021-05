Corea del Sud: banca centrale rivede al rialzo le previsioni di crescita per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono cresciute dell'81,2 per cento nei primi dieci giorni del mese di maggio rispetto allo stesso periodo del 2020, confermando la tendenza degli ultimi mesi, sull'onda della forte domanda globale di microchip, automobili e prodotti petroliferi. Tra il primo e il 10 maggio la Corea del Sud ha esportato beni per 12,5 miliardi di dollari, rispetto ai 6,9 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati pubblicati dal Servizio delle dogane del Paese. Le importazioni sono aumentate del 51,5 per cento su base annua a 14,6 miliardi di euro, risultando in un disavanzo commerciale di 2,1 miliardi di dollari nel periodo in esame. Le spedizioni di microchip sono aumentate del 52 per cento annuo, e quelle di automobili del 358,4 per cento annuo. (segue) (Git)