Giustizia: incontro Italia-San Marino, firmato accordo di collaborazione su confische

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro nel pomeriggio fra il Segretario di Stato alla Giustizia della Repubblica di San Marino, Massimo Andrea Ugolini e la ministra della Giustizia della Repubblica italiana, Marta Cartabia. I due hanno firmato un accordo in tema di collaborazione sul tema delle confische. L'incontro è avvenuto nel quadro della visita ufficiale dei Capitani Reggenti al Quirinale. E' quanto si legge in una nota. Tra i temi trattati, alla presenza anche del segretario di Stato agli Affari Esteri Onorevole Luca Beccari, innanzitutto la riforma dell'ordinamento giudiziario sammarinese, nella prospettiva di valorizzare l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri, nel rispetto delle raccomandazioni del Greco. La stessa riforma introdurrà, se approvata - continua la nota - un programma di intensa formazione per i magistrati in collaborazione con le autorità estere, tra cui quelle italiane: sul punto, il Ministero della Giustizia ha assicurato ampia collaborazione. Ipotizzata una collaborazione Italia-San Marino anche per l’interscambio di magistrati con l’apertura di bandi di concorso verso i magistrati italiani. Tra li punti affrontati, l’ipotesi dell’introduzione a San Marino dei braccialetti elettronici già discussa nell’incontro del 17 marzo scorso fra il direttore del dipartimento giustizia di San Marino, Romina Parenti, e il direttore generale affari internazionali del ministero della Giustizia italiano, Stefano Opilio. (Com)