Roma: Bacchetti, via Sebastiano Satta è in IV municipio e non in Burundi

- "Dalle 8 di questa mattina 6 palazzi di Via Sabastiano Satta civici 35 - 41 sono rimasti senza un filo d'acqua parrebbe per rottura improvvisa dell'autoclave. Sono 5 anni che non viene predisposto un piano di interventi di manutenzione ordinaria per l'edilizia popolare. Non ce la facciamo più". Questo il grido di protesta di Elena Pinsone, attivista e "pasionaria" di Casal Bruciato che è decisa a scendere domani in strada per protesta con gli abitanti esasperati. Al loro fianco preannunciano la loro presenza Dino Bacchetti, già presidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza IV Municipio e Massimiliano Umberti, già capogruppo Pd IV Municipio ed oggi candidato di peso alle primarie per la scelta del candidato presidente della coalizione di centro sinistra IV Municipio. "Oggi l'acqua, quest'inverno e lo scorso il blocco delle caldaie per due settimane durante le festività natalizie, balconi che cadono a pezzi mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini" la denuncia pesantissima. "Si sta abusando della pazienza dei cittadini. Da stamattina 120 famiglie con bambini ed anziani costretti ad acquistare acqua minerale per bere, a riempire taniche alle fontanelle per lavarsi e sopperire ai bisogni fisiologici. Raggi vergognati. Vieni a S. Basilio e nei nostri quartieri per fare passarella e cantare stornelli romaneschi con i pullman. Hai sperperato con la tua controfigura in Municipio trasparente ed evanescente come l'aria, la plurisfiduciata ex presidente IV Municipio Roberta Della Casa, centinaia di migliaia di euro per le luminarie natalizie, per gli eventi culturali a Villa Farinacci, per gli orti scolastici e non 1 euro per garantire dignità ed un bene essenziale alla vita come l'acqua agli abitanti di Casal Bruciato. A maggior ragione in un periodo di pandemia. Intervenga la Asl Roma 2, la Protezione civile se perdura la condotta omissiva della sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi che è anche Commissario IV Municipio dal 13 maggio 2021. Governare è cosa seria che non può essere lasciata in mano ai bambini per fare esperimenti", conclude Bacchetti.(Com)