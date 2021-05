© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Green Finance, un catalizzatore per lo sviluppo sostenibile" è il titolo del webinar al quale parteciperà l’Ad di Aeroporti di Roma Marco Troncone, oltre al Direttore generale Enac Alessio Quaranta, il Vice Ministro allo Sviluppo economico Alessandra Todde, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica Vannia Gava, il Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Alessia Rotta. Ad aprire i lavori il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Appuntamento on line - Ore 14.30- I partecipanti alle primarie di centrosinistra del 20 giugno per la scelta del candidato o candidata sindaco di Roma saranno in Piazza Albania, lato Parco della Resistenza, insieme ai rappresentanti delle forze della coalizione per firmare la carta d'intenti delle primarie per Roma capitale del lavoro equa, ecologica ed accogliente. Piazza Albania, Roma - Ore 15- “Curare l'epatite C” webinar Altems alla facoltà di economia dell’università cattolica e Regione Lazio sul programma di screening per debellare la malattia. Incontro on line – Ore 16. (Rer)