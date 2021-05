Imprese: Fs, presidente Nicoletta Giadrossi, amministratore delegato Luigi Ferraris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita oggi l'Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato italiane SpA che ha approvato il Bilancio di esercizio 2020, caratterizzato da un utile di 41 milioni di euro, a valle dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione avvenuta il 31 marzo 2021. Lo si legge in una nota del gruppo. L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto di esercizio come da proposta del Consiglio stesso. Il Bilancio di esercizio, con la Relazione finanziaria annuale consolidata 2020 del gruppo FS, sarà pubblicato in serata sul sito www.fsitaliane.it. L'Assemblea - continua la nota - ha anche nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, che è composto da Nicoletta Giadrossi, Luigi Ferraris, Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla, Alessandra Bucci, Silvia Candiani, Riccardo Barbieri Hermitte. Il Consiglio di amministrazione è nominato per il triennio 2021-2023. L'Assemblea ha, quindi, nominato Nicoletta Giadrossi presidente della società e ha invitato il nuovo Consiglio di amministrazione a nominare Luigi Ferraris quale amministratore delegato. (Com)