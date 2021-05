Brasile: ministro Salute prevede terza ondata di Covid-19 e ipotizza restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seconda della situazione in ogni municipio, potrebbe essere necessario adottare una misura restrittiva, ma spetta a ciascuna autorità municipale disporla. Il ministero della Salute resta vigile per potersi orientare. E lavoreremo insieme per evitare questa terza ondata ". La variante indiana è già stata in sette pazienti nel paese. Di queste sette persone, sei sono indiani membri dell'equipaggio di una nave ormeggiata nello stato di Maranhao. L'altra persona è un brasiliano residente nel municipio di Campos dos Goytacazes (nello stato di Rio de Janeiro) arrivato in Brasile, tramite l'aeroporto di Guarulhos, lo scorso 22 maggio. (Brb)