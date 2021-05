Brasile: debito pubblico federale diminuisce del 2,92 per cento ad aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico federale del Brasile - che include l'indebitamento interno ed estero del paese - ha chiuso nel mese di aprile del 2021 a quota 5.089 miliardi di real (781 miliardi di euro), in calo del 2,92 per cento rispetto a marzo, quando lo stock di debito era di 4.243 miliardi di real (805 miliardi di euro). Lo ha riferito oggi il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. Il debito pubblico è quello emesso dal ministero dell'Economia (dipartimento del Tesoro) per finanziare il deficit di bilancio del governo federale, ovvero per pagare le spese che sono al di sopra della riscossione di imposte e tasse. Secondo quanto rivelato dal governo, tuttavia, la riduzione è da considerarsi temporanea perché nel primo mese di ogni trimestre si concentra la scadenza della maggior parte dei titoli a tasso fisso (con interessi definiti in anticipo e che non variano nel tempo). Secondo la nuova versione del piano finanziario annuale (Paf), presentata oggi dal Tesoo, infatti, il debito pubblico federale dovrebbero chiudere il 2021 tra i 5.500 e i 5.800 miliardi di real (844 e 890 miliardi di euro) (segue) (Brb)