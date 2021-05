Usa-Egitto: Blinken incontra Al Sisi, focus su Diga rinascita e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, al quale ha reso noto l'apprezzamento del presidente statunitense, Joe Biden, per gli sforzi profusi dal Cairo a sostegno di un cessate il fuoco tra Israele e Hamas e altri gruppi a Gaza. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha inoltre ringraziato Al Sisi per l'aiuto dell'Egitto nell'evacuazione dei cittadini statunitensi durante le recenti tensioni in Medio Oriente. Il segretario di Stato ha riaffermato la forte partnership strategica tra gli Stati Uniti e l'Egitto e l'impegno del presidente Biden in questo rapporto. Il capo della diplomazia di Washington ha quindi ribadito l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza idrica dell'Egitto e per la ripresa urgente di negoziati sostanziali sotto la guida dell'Unione Africana per risolvere la controversia sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Blinken ha inoltre elogiato l'Egitto per i suoi sforzi nel dossier relativo alla Libia. Sul fronte dei diritti umani, i due leader hanno convenuto di impegnarsi in un dialogo costruttivo. (Nys)