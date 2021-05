Brasile: studio identifica 68 bambini nati con anticorpi contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio dell'Università Federale del Minas Gerais, in Brasile, ha identificato 68 bambini nati con anticorpi contro il Covid-19. I risultati mostrano che nella maggior parte dei casi le madri infettate da Sars-Cov-2 durante la gravidanza possono trasmettere gli anticorpi ai loro bambini attraverso la placenta. In Brasile, casi di bambini nati con anticorpi erano già stati segnalati nello Stato Acre e Santa Catarina. Tuttavia, la questione solleva ancora dubbi, come la durata della protezione. Questa è una delle domande a cui lo studio Minas Gerais cerca di rispondere. L’indagine si è svolta in collaborazione con il dipartimento di Stato per la Salute e l'Università Federale di Uberlandia. Finora sono state testate 506 madri e bambini. L'obiettivo è raggiungere le 4 mila mamme testate nei cinque comuni partecipanti all'indagine: Uberlandia, Contagem, Itabirito, Ipatinga e Nova Lima. I municipi partecipanti sono stati scelti in base a criteri quali il tasso di prevalenza del Covid-19, il numero di nascite mensili e l'esistenza di una rete di supporto per l'eventuale necessità di riabilitazione dei bambini con modifiche nei test di neuro-sviluppo.(Brb)