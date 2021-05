Bolivia: ex ministro dell'Interno Murillo accusato di corruzione dalla giustizia Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Interno della Bolivia, Arturo Murillo, è stato ufficialmente accusato dalla giustizia degli Stati Uniti di aver "ricevuto tangenti pagate da una società statunitense per assicurarsi un contratto governativo boliviano e quindi di utilizzare il sistema finanziario degli Stati Uniti per riciclare quelle tangenti". E' quanto si legge in una nota diffusa dal dipartimento di Giustizia Usa e firmata dal sostituto procuratore generale Nicholas L. McQuaid della divisione penale del dipartimento di giustizia e dal procuratore per il distretto meridionale della Florida, Juan Antonio Gonzalez. Si tratta della stessa inchiesta per la quale erano stati arrestati il 21 maggio due cittadini boliviani e tre cittadini statunitensi in Florida e Georgia con accuse penali relative a presunti reati di corruzione e riciclaggio di denaro. L'ex ministro Murillo, attualmente latitante, è indagato a sua volta in Bolivia in una causa che ipotizza lo stesso tipo di reato e per la quale è stato di recente emesso un ordine di cattura internazionale. (segue) (Nys)