Brasile: boss della 'ndrangheta Rocco Morabito trasferito in carcere a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, arrestato lunedì 24 maggio in Brasile dopo una lunga latitanza, è stato trasferito oggi presso la capitale Brasile. Ieri, 25 maggio, il giudice della Corte suprema federale (Stf) Carmen Lucia avev stabilito che Morabito venisse trasferito in una "struttura carceraria del sistema penitenziario federale". In Brasile ci sono cinque unità carcerarie federali. Una di queste si trova a Brasilia, ma non è stato ancora comunicato il luogo di detenzione. La polizia federale aveva eseguito un mandato d'arresto contro Morabito "ai fini dell'estradizione" in un hotel della città di Joao Pessoa, capitale dello stato di Paraiba, in un'operazione in congiunta con personale dell'Interpol e dei carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros). (segue) (Brb)