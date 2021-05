Argentina: muore per Covid autista del River Plate, contagiato dalla squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 maggio il River Plate aveva affrontato a Buenos Aires il match di Coppa Libertadores contro l'Independiente Santa Fe (Colombia) senza 20 giocatori, contagiati dal nuovo coronavirus e senza nessuno dei portieri disponibili. Si era trattato di una situazione inedita che rifletteva già la gravità della situazione epidemiologica che attraversa il paese, dove si era registrato il giorno precedente un nuovo record di contagi e morti, con oltre 38 mila casi e 745 decessi in 24 ore. La dirigenza del Carp aveva fatto quindi richiesta alla Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) di posticipare l'incontro, ma questa ha respinto la richiesta minacciando la squadra di assegnare all'avversario la vittoria a tavolino. Nell'incontro, vinto poi clamorosamente dal River per 2 a 1, il centrocampista Enzo Perez aveva giocato in porta. (segue) (Nys)