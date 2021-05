Brasile: 2.398 vittime nelle ultime 24 ore, nuovo aumento media contagi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dell'Rt "riflette le conseguenze della vaccinazione lenta, dell'allentamento delle misure di isolamento sociale e la diffusione di nuovi ceppi del coronavirus", afferma l'infettologo e professore presso la facoltà di scienze mediche di Santa Casa de San Paolo, Marco Aurelio Safadi al portale "Uol". "Se questa tendenza all'aumento di Rt continua, è prevedibile un aumento di nuovi casi in sequenza e, in 20 o 30 giorni, un aumento dei decessi", afferma il medico. Il coordinatore della piattaforma e professore presso l'Unesp, Wallace Casaca spiega a "Uol" che "Rt inferiore a 1 significa che la pandemia è sotto controllo. Per esempio in una città con 100 persone infette e un tasso di 0,78, ci saranno 78 nuove infezioni. Quei 78 infetti infetteranno altre 61 persone, riducendo gradualmente il numero di pazienti se l'indice continua. Il problema è quando il tasso è superiore a 1, come lo è ora. Moltiplicando l'attuale Rt a 1,12, significa che per ogni 100 infettati, queste persone potranno infettare altre 112 persone, che a loro volta potranno infettarne almeno altre 125", afferma. (Brb)