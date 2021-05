Nigeria: si rovescia imbarcazione sul fiume Niger, 140 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 140 persone risultano disperse nel nord-ovest della Nigeria dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano si è rovesciata nel fiume Niger, affondando. Lo ha riferito il capo amministrativo del distretto di Ngaski, Abdullahi Buhari Wara, precisando che l'imbarcazione trasportava in tutto 160 passeggeri e stava navigando dallo Stato centrale del Niger verso quello nord-occidentale di Kebbi quando si è spezzata in due, colando a picco. "Un'operazione di salvataggio è in corso, ma al momento solo 22 sopravvissuti e un cadavere sono stati recuperati", ha detto Wara citato da "al Jazeera". L'imbarcazione poteva trasportare un massimo di 80 passeggeri.(Res)