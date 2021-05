Amministrative: Palozzi, Coraggio Italia, spazio moderato fondamentale per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un onore e un orgoglio essere tra i fondatori di Coraggio Italia, il nuovo progetto politico fortemente voluto dal presidente Toti e dal sindaco Brugnaro. Un percorso ambizioso e innovativo, che ci vedrà sicuramente protagonisti nelle istituzioni e sui territori, all'insegna della coerenza, del dialogo democratico e della tutela delle istanze di cittadini e imprese italiane. Vogliamo essere quello spazio moderato e liberale, fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Siamo pronti". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Adriano Palozzi e tra i fondatori di "Coraggio Italia". (Com)