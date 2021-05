Germania: minacce su Facebook all'ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un messaggio minatorio è stato inviato su Facebook all'ambasciata d'Italia a Berlino da un utente che si fa chiamare “Cheki Vara”. I Carabinieri a protezione della sede hanno informato la polizia tedesca. Nel messaggio, in italiano e corredato dalla fotografia di un lanciagranate portatile anticarro di fabbricazione russa (Rpg), si legge testualmente: “Ogni ambasciata occidentale attaccherò con questa arma avete capito ogni compagnia occidentale lo distruggerò avete capito paese di m**** andata all'inferno poi è anche Christian Unity sono distrutte tutte le compagnie occidentali in Albania ogni ambasciatore dentale sono attaccata recapito s****** di m****”. A corredo del messaggio è stato pubblicato anche un fotogramma del video che riprende l'attentato contro la sede del periodico satirico francese “Charlie Hebdo”, avvenuto a Parigi il 7 gennaio 2015. In particolare, è possibile osservare un membro del commando jihadista avanzare armato verso un agente della polizia francese a terra. (Geb)