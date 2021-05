Trasporto aereo: sospesa quotazione Latam Cile alla borsa di Santiago dopo crollo del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo della compagnia aerea Latam nella borsa di Santiago del Cile ha registrato mercoledì un crollo fino al 20,1 per cento in apertura dei mercati ed è stata sospesa provvisoriamente la sua quotizzazione dopo che aveva recuperato parzialmente ad un -6,83 per cento. L'amministratore delegato di Latam, Roberto Alvo, ha dichiarato a riguardo che "la compagnia non è a conoscenza di nessun fatto concreto che giustifichi la variazione che ha sofferto oggi il valore dell'azione, segnala il quotidiano "La Tercera". Eppure gli analisti mettono in relazione il cedimento delle azioni con la rescissione dell'accordo di cooperazione con la brasiliana Azul annunciato martedì. "Sia l'espansione che il volume di passeggeri che avrebbe dovuto portare l'accordo non sono stati all'altezza delle attese", aveva dichiarato il ceo di Latam Airlines Brasile, Jerome Cadier, riguardo la rescissione dell'accordo con la compagnia aerea brasiliana. (segue) (Abu)