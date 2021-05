Trasporto aereo: sospesa quotazione Latam Cile alla borsa di Santiago dopo crollo del 20 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latam Airlines affronta un difficile processo di ristrutturazione finanziaria. Lo scorso ottobre ha incassato finanziamenti per 1,15 miliardi di dollari (circa 974 milioni di euro) nell'ambito del processo di riorganizzazione in corso sotto la tutela del Tribunale del Distretto Sud di New York, dove l'azienda ha aperto un concordato con i creditori. Con questo finanziamento, del tipo denominato "Debtor in possession" (Dip), Latam completava l'ammontare totale di 2,3 miliardi di dollari necessari ad avviare il processo di ristrutturazione resosi necessario con la crisi derivata dall'impatto della Covid-19 e la chiusura dei cieli per diversi mesi. (segue) (Abu)