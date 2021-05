Rpt - Usa: dopo strage in California, Biden chiede intervento Congresso su armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) - Dopo l’ennesima sparatoria di massa verificatasi negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha affermato che "ogni vita presa a causa di un proiettile trafigge l'anima della nostra nazione”. E ha aggiunto: “Possiamo, e dobbiamo fare di più". L’inquilino della Casa Bianca ha quindi fatto nuovamente appello ai legislatori affinché intervengano su questo tema. "Ancora una volta, esorto il Congresso ad agire immediatamente e ad ascoltare l'appello del popolo americano, compresa la stragrande maggioranza dei proprietari di armi, per contribuire a porre fine a questa epidemia di violenza armata", ha detto Biden secondo quanto riferisce l’emittente “Nbc News”. Sono nove le vittime della sparatoria scoppiata in uno spiazzo della compagnia di trasporto pubblico Valley Transportation Authority a San José, in California. Il portavoce dello sceriffo della contea di Santa Clara, Russell Davis, ha precisato che anche l'uomo armato che ha aperto il fuoco è stato ucciso e indentificato dopo la morte.(Nys)