Argentina: muore per Covid autista del River Plate, contagiato dalla squadra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Insua ripropone il dibattito sull'opportunità di continuare a svolgere tornei continentali nel contesto della pandemia e soprattutto di disputare la Coppa America per le nazionali. Il torneo dovrebbe prendere il via l'11 giugno in Argentina ed in un'altra sede ancora ignota dopo che la Colombia ha rinunciato ad essere sede. Il 21 maggio, la Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) ha infatti respinto la richiesta di Bogotà di rinviare a novembre il torneo e ha annunciato che comunicherà "nei prossimi giorni" la nuova sede dove verranno disputati gli incontri che erano previsti nel paese caraibico. La Conmebol sostiene che "per ragioni legate al calendario internazionale e alla logistica del torneo risulta impossibile rinviare la Coppa America 2021 a novembre". La confederazione dovrebbe informare nei prossimi giorni la ri-localizzazione delle partite che si sarebbero dovute disputare in Colombia e nelle ultime ore erano sorta come opzione anche quella degli Stati Uniti. (Nys)