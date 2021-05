Brasile: 2.398 vittime nelle ultime 24 ore, nuovo aumento media contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come R0) ha raggiunto in Brasile un valore superiore a 1 in tutte le regioni del paese. Lo riferiscono i ricercatori dell'Università di San Paolo (Usp) e dell'Università dello stato di San Paolo (Unesp), dando conto di un fenomeno che non si verificava da oltre due mesi. Si tratta del valore che indica la capacità di contaminazione di persone e gruppi di infettati, testimoniando di fatto il potenziale di diffusione del virus. Stando ai dati raccolti nel progetto InfoTracker, l'indice raggiunge nella macro regione nord il valore di 1,06, di 1,12 nella regione nord-est, 1,02 in quella sud-est e 1,12 nel sud. (segue) (Brb)