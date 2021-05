Trasporto aereo: sospesa quotazione Latam Cile alla borsa di Santiago dopo crollo del 20 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento approvato dalla Southern District Court di New York considera attualmente due tranche impegnate. La tranche A, per un importo fino a 1,3 miliardi di dollari, guidata da Oaktree Capital Management, che ha impegnato 1.125 milioni di dollari, e alla quale Knighthead Capital partecipa con 175 milioni di dollari. E la Tranche C, che considera un importo fino a 1,15 miliardi di dollari, ed è composta da 750 milioni di dollari impegnati da Qatar Airways e dai gruppi Cueto ed Eblen, 250 milioni di dollari di Knighthead Capital, oltre ai 150 milioni di dollari che il fondo impegnerà amministrato da Toesca SA Administradora General de Fondos. Latam ha riferito di aver assunto LarrainVial per strutturare l'aumento della Tranche C attraverso il collocamento di quote in un fondo di investimento pubblico. Questo fondo sarà gestito da Toesca. (segue) (Abu)