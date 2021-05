Brasile: ministro Salute prevede terza ondata di Covid-19 e ipotizza restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha dichiarato che il Brasile potrebbe affrontare un nuovo aumento dei casi di Covid-19, il che porterebbe alla necessità di adottare misure di distanziamento sociale da parte dei municipi per contenere la diffusione della malattia. La dichiarazione è stata resa nel corso di un'audizione presso la Camera dei deputati. "Potrebbe esserci una tendenza all'aumento dei casi che si rifletterà in una nuova pressione sul sistema sanitario. Potrebbe essere il risultato di una variante, ma non abbiamo ancora quella risposta", ha detto Queiroga, sottolineando che la terza ondata pandemica potrebbe essere causata dall'avanzata nel paese di un nuovo ceppo di coronavirus, senza citare specificamente la variante indiana. (segue) (Brb)