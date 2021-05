Argentina: muore per Covid autista del River Plate, contagiato dalla squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' deceduto dopo aver contratto l'infezione da Covid-19 l'autista del pullman che trasportava la squadra di calcio argentina Club Atlético River Plate (Carp). Gustavo Insua, 58 anni, sarebbe stato contagiato il 13 maggio, giorno in cui aveva trasportato dall'aeroporto la storica formazione oriunda di Buenos Aires di ritorno da una partita di Coppa Libertadores in Colombia. In breve tempo gran parte della squadra era risultata positiva al Covid e così è stato anche per Insua, che tuttavia, a differenza dei calciatori ha mostrato sin da subito i sintomi dell'infezione. Lo scorso fine settimana l'autista è stato ricoverato in terapia intensiva dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Il club del quartiere di Nunez della capitale argentina ha espresso le sue condoglianze alla famiglia dell'autista attraverso un comunicato. (segue) (Nys)